Bağdat’ta 'İran Filmleri Haftası' bugün başlıyor

Bağdat Ulusal Tiyatro Salonu'nda 'İran Filmleri Haftası' bugün başlıyor. Program kapsamında Iraklı izleyiciler, 10 filmi Arapça alt yazılı olarak seyredebilecek.

“Dolunay Zamanı” ve "Henas" adlı uzun metrajlı film bugün ve yarın Pazar günü gösterilecek. Pazartesi günü ise 8 kısa film sinemaseverlerle buluşacak.

Bu etkinlik Bağdat'ta, Irak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve İran’ın Irak Büyükelçiliği'nin desteğiyle düzenleniyor.

Irak Kültür ve Turizm Bakanı Hasan Nazım'ın İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili'ye kültür ve sinema alanında ikili işbirliğinin genişletilmesine ilişkin talebi üzerine, İran Sinema Kurumu Başkanı Muhammed Hazayi, üç günlük ziyaret kapsamında dün Bağdat'a gitti.

Geçtiğimiz günlerde Irak Kültür Bakanı Nazım, IŞİD'in Irak'taki yenilgisi hakkında İran'la ortak bir sinema filmi yapmak istediklerini duyurmuştu.