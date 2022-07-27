4 İran Filmi Venedik Film Festivali’nde

Venedik’in Lido Yarımadası’nda her yıl düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin 79’uncusunda yer alacak filmler açıklandı.

Bu Filmler arasında Vahid Jalilvand’ın yönettiği, başrollerini Navid Mohamamdzadeh ve Amir Aghaei’nin oynadığı "Duvarın Ötesi" ile Jafar Panahi’nin son eseri “Bir Ayı Değil” yer alıyor. Bu iki film yarışma bölümünde gösterilecek.

Etkinliğin Orizonte bölümünde iki İran filmi de gösterilecek. Filmlerden biri, İranlı aktör Mohsen Tanabendeh’in oynadığı Hooman Seyyedi’nin World War III, diğeri ise Tannaz Tabatabaei ve Shadi Karamroudi’nin başrollerini paylaştığı ve Orizonte Extra bölümünde gösterilecek olan "Without a Dream" olduğu bildirildi.

İranlı aktris Leila Hatami’nin de yer aldığı Venedik Film Festivali jürisine Amerikalı aktris Julianne Moore başkanlık edecek.

Venedik Film Festivali, 31 Ağustos-10 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.