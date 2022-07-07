Tebriz ve Türkiye arasında turizm işbirliği geliştirilecek

Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, Doğu Azerbaycan Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Kurumu Genel Müdürü Ahmet Hamzazade ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Çetin, bu görüşmede "Tebriz ve Türkiye kentlerinin çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarına sahiptir. İki bölgenin insanlarını birbirine yakınlaştıran, tarihi, kültürel ve dini ortaklıklardır ve biz bu kapasiteden yararlanarak daha fazla işbirliği planlayabiliriz" dedi.

Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu, "Daha önce Tebriz-İstanbul ve Tebriz- Erzurum ve Tebriz- Bursa arasında kardeş şehir protokolü imzalanmıştı fakat pandemi sebebi ile askıya alınmıştı. Artık bu anlaşmalar yeniden yürülüğe girecek, Tebriz ve Türkiye arasında turizm işbirliği geliştirileck" diye konuştu.