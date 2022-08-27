İran ve Belarus arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

İran ve Belarus Sayıştay Başkanları, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kurultayı sırasında bir araya geldi. Görüşmede İran ve Belarus arasında işbirliği muatbakat zaptı imzalandı.

İran Sayıştay Başkanı Mehrdad Bezrpaş toplantı sırasında yaptığı açıklamada "İran ve Belarus sayıştayları, hükümetlerin ekonomi alanındaki işbirliğinin artırmasında yardımcı olabilir. İran ve Belarus halkına dayatılan yaptırımları etkisiz hale getirmek için Tahran ve Minsk işbirliği yapmalıdır. Yaptırımları etkisiz hale getirmenin yollarından biri yaptırım uygulayan ülkeye karşı birleşmektir." ifadesini kullandı.

Vasily Gerasimov ise İran'ı "kara gün dostu" olarak nitelendirdi.