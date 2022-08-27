ABD, Rusya’dan hâlâ çok sayıda ürün ithal ediyor

Associated Press’te yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin Rusya’ya yaklaşık altı aydır yaptırım uygulamasına karşın, bu ülkeden ABD’ye 3 bin 600 mal sevkiyatı yapıldığı belirtildi.

ABD’nin Rusya’dan bu süreçte kereste, metal ve kauçuk dâhil olmak üzere aylık ortalama 1 milyar dolar değerinde ürün ithal ettiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna ihtilafının patlak vermesinden bu yana, ABD’nin başta alüminyum ürünleri olmak üzere Rus metallerini ithalatı neredeyse hiç kesintiye uğramadı. ABD, şubat ayından bu yana Rusya’dan 900’den fazla gemiyle toplam 264 milyon tondan fazla metal ürünü ithal etti.

Bunun yanı sıra, ABD’nin enerji ambargosu ilan ettiği hafta içinde yaklaşık 1 milyon varil Rus ham petrolü ABD’ye ulaştı.

Öte yandan, ABD ve Rusya arasındaki tarım ürünleri ticaretinin de sürdüğü, son altı ayda Rus gübresi taşıyan 100’den fazla geminin ABD’ye ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: CRI Türkçe