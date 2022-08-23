Avrupa'da doğalgaz fiyatı arttı

Avrupa'da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 Euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 Euro'ya yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266,75 Euro'dan işleme açıldı.

Doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220,11 Euro'dan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11.50'de 283,20 Euro'ya çıktı. Böylece, doğalgazın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı.

Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu.

Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa'daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.

Kaynak: Cumhuriyet