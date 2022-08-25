Viyana müzakereleri ışığında petrol 100 dolar üzerinde seyretmeye devam ediyor

Yatırımcılar ABD ve İran arasında Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılma potansiyeline ilişkin daha fazla detay gelmesini beklerken Perşembe günü petrol fiyatları daha da yükseldi. Ham petrol stoklarındaki düşüş de hissiyatı destekledi.

Brent %0,06 artışla 101,74 dolara yükselirken WTI vadeli işlemleri %0,4 artışla 95,25 dolar oldu.

Her iki sözleşme de ABD'nin İran ve Avrupa Birliği'ne nükleer anlaşmanın yenilenmesi için yanıt verdiğini açıklamasının ardından Çarşamba günü volatil ticarette %1'in üzerinde değer kazandı.

İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve günlük 1 milyon varilden fazla ham petrol arzının piyasaya sürülmesini sağlayacak olan anlaşmaya ilişkin spekülasyonlar, son haftalarda ham petrol fiyatlarını büyük ölçüde belirleyen etken oldu.

Kaynak:Tr.investing.com