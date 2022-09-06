ABD istihbaratı: Rusya, Kuzey Kore'den silah alıyor

Bir Amerikan istihbarat raporuna göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Kuzey Kore'den milyonlarca top mermisi ve roket satın alma sürecinde.

New York Times gazetesinin Washington'daki yetkililere dayandırdığı haberiyle ilgili e-posta yoluyla bilgi veren yetkili, bunu teyit edebileceklerini belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da cephede kullanmak üzere Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve top mermisi satın alma aşamasında" ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, alımların Rus ordusunun "kısmen ihracat kontrolleri ve yaptırımlar nedeniyle Ukrayna'da ciddi tedarik sıkıntısı çekmeye devam ettiğini" ortaya koyduğunu söyledi.

Ancak ABD'li yetkili Rusya'nın izole haldeki Pyongyang'dan ne kadar silah satın almayı planladığına dair detay vermedi.