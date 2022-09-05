Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

Kanada'da iki kardeşin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Olay Saskatchewan eyaletinde meydana geldi.

Kanada polisine göre, kurbanlar 13 ayrı bölgede bulundu. İlk ihbar acil servisler tarafından yerel saatle sabah 05:40'ta yapıldı. Polis, halka güvenli yerlerde kalınması yönünde uyarı yaptı.

Saldırganların 31 yşındaki Damien Sanderson ve Myles Sanderson kardeşler olduğu tespit edildi. Saldırganları arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Habertürk