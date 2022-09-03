ABD: Anlaşma sağlanırsa yaptırımlar hafifletilecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İran ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

John Kirby, ABD'nin, İran ile nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için bir anlaşmaya varmayı umduğunu, ancak "sonsuza kadar beklemeyeceklerini" söyledi.

Kirby, "Başkan Biden bir anlaşma yapmak istediğimizi söyledi ve bunu diplomatik olarak yapmak istiyoruz. Ancak, sonsuza kadar beklemeyeceğiz, bu yüzden hızlı hareket edeceklerini ve bu süreci olumlu olarak ileriye taşıyabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Kirby, anlaşma üzerinde belirli bir zaman dilimi konusunda, "şu anda çok spesifik olmanın" kimseye uygun olmayacağını ifade etti.

İran'ın "bazı alakasız taleplerden" vazgeçmeye istekli olduğunu ileri süren Kirby, İran ile anlaşma durumunda yaptırımların hafifletileceğini dile getirdi.

ABD'li yetkili, Amerika'nın bugün bir anlaşmaya iki hafta öncesine göre daha yakın olduğuna inandığını söyledi.

Kirby'nin iddiasına göre, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeme karşılığında yaptırımların hafifletilmesi bu anlaşmanın bir parçasıdır.