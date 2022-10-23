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23 Eki 2022 11:47

Hamas-Suriye normalleşmesi ABD’yi rahatsız etti

Hamas-Suriye normalleşmesi ABD’yi rahatsız etti

Hamas-Suriye ilişkilerinin normalleşme adımlarını eleştiren ABD’ye Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım’dan tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasını “müdahaleci yaklaşım” olarak nitelendiren Kasım, “Bu tür açıklamalar, İslam ümmetinin farklı grupları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine karşı olan Siyonist düşmanın  tutumunu yansıtıyor. Onlar Müslüman gruplar arasındaki anlaşazlığın derinleşmesi ve sürmesi için çaba sarfediyor.” dedi.

Kasım, "Elbette şunu da söylemek gerekir ki, Washington, Siyonist düşman tarafından Filistin halkına karşı işlenen suçların gerçek ortağıdır." ifadesini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Hamas heyetini kabul etmesinden dolayı Washington'un rahatsızlık duyduğunu açıklayan ABD'li sözcü, Şam'daki görüşmenin Filistin halkının çıkarlarına ters düştüğünü iddia etmişti.

Hamas-Şam arasındaki görüşme

Suriye lideri Beşar Esad, geçtiğimiz Çarşamba günü Filistin ile uzlaşı diyaloglarının sonuçlarını görüşmek üzere bir Filistin heyetini kabul etti. Heyette 2012'den bu yana ilk kez bir Hamas temsilcisi de yer aldı.

News Code 1905427
https://tr.mehrnews.com/news/1905427/

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