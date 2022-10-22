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22 Eki 2022 17:03

Hamas, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısını kınadı

Hamas, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısını kınadı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Kasım, Siyonist İsrail'in Suriye'ye yönelik düzenlediği roket saldırısını kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Siyonist İsrail'in gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği roket saldırısını kınadı.

Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "(Suriye ile) İlişkileri güçlendirmek, düşmanın (İsrail) artan saldırganlığına karşı bir ümmet olarak yeteneğimizi sağlamlaştırma maksadından ileri geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, 21 Haziran'da Suriye yönetimiyle 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Son olarak Hamas'tan üst düzey bir heyet, 19 Ekim'de Suriye'nin başkenti Şam'da ülke lideri Beşar Esad ile bir araya gelmişti.

News Code 1905414
https://tr.mehrnews.com/news/1905414/

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