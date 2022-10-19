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19 Eki 2022 15:36

Beşar Esad Şam'da Filistinli gruplardan oluşan heyetle görüştü

Beşar Esad Şam'da Filistinli gruplardan oluşan heyetle görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'da Filistinli grupların temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Al Mayadeen TV kanalı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'da Filistin direniş gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu.

İslami Direniş Hareketi Hamas ile Filistinli direniş gruplarından oluşan bir heyet bugün Suriye'yi ziyaret etmişti.

Daha önce Siyasi Büro üyelerinden Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin Şam'da Beşar Esad ile görüşeceği kaydedilmişti.

Hamas, 21 Haziran'da Suriye yönetimi ile 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı

Hareketten 15 Eylül'de yapılan açıklamada da "Hamas, Esad yönetimi ile sağlam ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye devam ettiğini teyit ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

News Code 1905361
https://tr.mehrnews.com/news/1905361/

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