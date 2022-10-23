İran Ordusu'ndan Batı Azerbaycan eyaletinde askeri tatbikat

İran, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde bir askeri tatbikat başlattı.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Kuzeybatı Bölge Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek amacıyla dün Piranşehir ve Pesve bölgesinde başlayan askeri tatbikat devam ediyor.

Son günlerde Doğu Azerbaycan eyaletinde "Güçlü İran" adlı geniş kapsamlı bir askeri tatbikat yapıldı.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları ve elektronik savaş birimleri yer aldı.

Daha önce tatbikata ilişkin açıklamada bulunan Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpour, “Tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile başlayacağız. İHA ve elektronik savaş birimleri de tatbikatta yer alacak.” demişti.

Tuğgeneral Pakpour, askeri tatbikatın komşu ülkeler için tehdit olmadığını belirterek, “Bu tatbikat komşu ülkelere barış, dostluk ve istikrar düşmana ise sınırlarımızı koruyacağımız ve asla değiştirilemeyeceği mesajını veriyor.” ifadelerini kullanmıştı.