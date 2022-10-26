İran yarın elektronik harp tatbikatı başlatacak

İran Ordusu, yarın İsfahan eylatinde 'Vilayet Sahası Kalkanı-1401" adlı elektronik harp tatbikatı başlatacak.

Elektronik harpla ilgili faaliyetlerin yürütüleceği tatbikatta yeni sistemler ve teknikler test edilecek.

Geçen eylülde İsfahan eylatinde “İktidar-1401” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenlenmişti.

“İktidar-1401” Tatbikatı Sözcüsü Tuğgeneral Emir Kerim Çeşek, iki gün süren tatbikatın, piyade, zırhlı ve topçu birlikleri, hava kuvvetleri, insansız hava araçları ve elektronik harp birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirmişti.