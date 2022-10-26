  1. İran
26 Eki 2022 15:22

İran yarın elektronik harp tatbikatı başlatacak

İran yarın elektronik harp tatbikatı başlatacak

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, yarın İsfahan eylatinde elektronik harp tatbikatı başlatacak.

İran Ordusu, yarın İsfahan eylatinde 'Vilayet Sahası Kalkanı-1401" adlı elektronik harp tatbikatı başlatacak.

Elektronik harpla ilgili faaliyetlerin yürütüleceği tatbikatta yeni sistemler ve teknikler test edilecek.

Geçen eylülde İsfahan eylatinde “İktidar-1401” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenlenmişti.

“İktidar-1401” Tatbikatı Sözcüsü Tuğgeneral Emir Kerim Çeşek, iki gün süren tatbikatın, piyade, zırhlı ve topçu birlikleri, hava kuvvetleri, insansız hava araçları ve elektronik harp birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirmişti.

News Code 1905498

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