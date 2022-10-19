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19 Eki 2022 13:28

"Güçlü İran" tatbikatında kamikaze İHA'ları test edildi

"Güçlü İran" tatbikatında kamikaze İHA'ları test edildi

Önceki gün ülkenin kuzeybatısında başlayan "Güçlü İran" tatbikatında, "hedefe dalış yaparak kendini imha eden" insansız hava araçlarının (İHA) denendiği belirtildi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde düzenlenen geniş kapsamlı askeri tatbikat devam ediyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Güçlü İran" tatbikatında hedefe dalış yaparak kendini imha eden kamikaze İHA'larını test etti.

Askeri tatbikatın üçüncü gününde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yerli imkanlarla geliştirdiği kamikaze insansız hava araçları, temsili düşman hedeflerini başarıyla imha etti.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları ve elektronik savaş birimleri yer alıyor.

Daha önce tatbikata ilişkin açıklamada bulunan Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpour, “Tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile başlayacağız. İHA ve elektronik savaş birimleri de tatbikatta yer alacak.” demişti.

Tuğgeneral Pakpour, askeri tatbikatın komşu ülkeler için tehdit olmadığını belirterek, “Bu tatbikat komşu ülkelere barış, dostluk ve istikrar düşmana ise sınırlarımızı koruyacağımız ve asla değiştirilemeyeceği mesajını veriyor.” ifadelerini kullanmıştı.

News Code 1905356
https://tr.mehrnews.com/news/1905356/

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