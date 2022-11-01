Reisi'den Cezayir’in Devrim Bayramı için kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a mesaj göndererek ülkesinin 1 Kasım Devrim Bayramını kutladı.

İran ve Cezayir arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu kaydeden Reisi, ikili ilişkilerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini temenni ettiğini belirtti.

1954 yılında Cezayir devriminin başlamasının yıl dönümü olan 01 Kasım, bu ülkenin milli günü olarak anılmaktadır.

Cezayir halkının İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kurtuluş mücadeleleri Fransa’nın özerklik vermesine ve bu mücadelelerin devam etmesi bu ülkenin 1962’de bağımsızlığına kavuşmasına yol açmıştır.