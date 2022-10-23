Suriye, 'Cezayir Bildirisi'nden memnun

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in himayesinde, 12-13 Ekim'de Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansında imzalanan "Cezayir Bildirisi"ni memnuniyetle karşıladı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Suriye, 'Filistin Ulusal Uzlaşı Konferansı'ndan çıkan 'Cezayir Bildirisi’nin içeriğini memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.
Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar, 13 Ekim'de üzerinde uzlaştıkları "Cezayir Bildirisi"ni törenle imzalamıştı.
Başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katılmıştı.
Hamas lideri İsmail Heniyye başta olmak üzere 14 Filistinli grubun temsilcileri teker teker sahneye çıkarak, üzerinde anlaşmaya varılan Cezayir Bildirisi'nin metnine imza atmıştı.
Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar gündüz saatlerinde üç gün süren toplantılar sonunda uzlaşı anlaşmasını imzalamıştı.
Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, işgale karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanmıştı.
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