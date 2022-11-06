İran'ın uzay hamlesi Siyonist İsrail'i korkuttu

Al Mayadeen’in haberine göre Siyonist Rejim medyasında İran’ın uydu taşıyıcı roketinin başarıyla fırlatılması İsrail'i endişelendiren bir gelişme ve güç gösterisi olarak yorumlandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, dün yaptığı açıklamada, "Kaim-100" adlı uydu taşıyıcının başarıyla test edildiğini duyurdu.

"Kaim-100" İranlı uzmanlar tarafından geliştirilen ilk üç aşamalı uydu taşıyıcı rokettir.

Daha önce Tuğgeneral Hacizade, "Bu yıl içinde 'Kaim' adlı yeni uydu taşıyıcımızı uzaya fırlatacağız." demişti.

Geçtiğimiz Haziran'da İran Savunma Bakanlığı, ‘Zülcenah’ adlı uydu taşıyıcı roketin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu ise geçen sene Nur-2 adlı askeri uydunun yer küreden 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığını bildirmişti.