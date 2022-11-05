"Kaim-100" adlı uydu taşıyıcı başarıyla test edildi

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, "Kaim-100" adlı uydu taşıyıcının başarıyla test edildiğini açıkladı.
"Kaim-100" İranlı uzmanlar tarafından geliştirilen ilk üç aşamalı uydu taşıyıcı rokettir.
Daha önce Tuğgeneral Hacizade, "Bu yıl içinde 'Kaim' adlı yeni uydu taşıyıcımızı uzaya fırlatacağız." demişti.
Geçtiğimiz Haziran'da İran Savunma Bakanlığı, ‘Zülcenah’ adlı uydu taşıyıcı roketin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu ise geçen sene Nur-2 adlı askeri uydunun yer küreden 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığını bildirmişti.
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