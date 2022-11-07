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7 Kas 2022 13:58

İran'ın uydu taşıyıcı roketi düşmanı öfkelendirdi

İran'ın uydu taşıyıcı roketi düşmanı öfkelendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, "Kaim-100' uydu taşıyıcı roketinin başarılı testi düşmanı öfkelendirdi." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın "Kaim-100" adlı uydu taşıyıcı roketinin başarıyla fırlatılmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Kaim-100 adlı uydu taşıyıcı roketinin başarıyla fırlatılması yaptırım ve azami baskılar durumunda İranlı gençlerin modern bilimsel zirveleri fethetmedeki ulusal gücünün ve kabiliyetinin bir başka göstergesidir ve İran milletinin bilinen düşmanlarını öfkelendirerek hayal kırıklığına uğrattı"

"Kaim-100" İranlı uzmanlar tarafından geliştirilen ilk üç aşamalı uydu taşıyıcı roket Cumartesi günü başarıyla test edildi.
 

News Code 1905725

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