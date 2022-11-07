Siyonist Rejim Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Siyonist Rejim güçleri, Filistinlilere ait inşa aşamasındaki bir evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla buldozerle yıktı.



Filistinli “Tavil” ailesine ait olduğu belirtilen evin yıkımı sırasında çevrede güvenlik önlemi alan İsrail güçleri, Filistinlilerin yıkım alanına yaklaşmasına engel oldu.



Siyonist, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.



Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Siyonist yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.



TRT Haber