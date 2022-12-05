Batı Şeria'da bir Filistinli genç şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, Dehişe Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen Siyonist Rejim güçlerinin gerçek mermi ile göğsünden vurduğu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de Siyonist güçler sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Siyonist Rejim güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Olaylarda gerçek mermi ile göğsünden vurulduğu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar da hayatını kaybeden Filistinlinin genç yaşlarında olan Ömer Menna olduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu da bölgede gerginliğe yol açıyor.