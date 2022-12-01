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1 Ara 2022 09:39

Batı Şeria'da iki Filistinli şehit oldu

Batı Şeria'da iki Filistinli şehit oldu

Siyonist Rejim güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinlinin şehit olduğu, 1'inin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, siyonist Rejim güçleri Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek binaların çatılarına keskin nişancı yerleştirdi.

Baskına karşı koymaya çalışan Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Olaylar sırasında 4 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Naim Cemal ez-Zübeydi (27) ve Muhammed Eymen es-Sadi'nin (26) baskın sırasında İsrail güçlerince açılan ateş sonucu öldüğünü, bir Filistinlinin ise yaralandığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Öte yandan, İslami Cihad Hareketi yaptığı açıklamada, şehit olan Filistinlilerin hareketin en önemli saha komutanlarından olduğunu ifade etti.

Açıklamada, söz konusu saldırının karşılıksız kalmayacağı kaydedildi.

İsrail güçleri dün de Cenin'deki Yabed beldesine baskın düzenlemişti.

News Code 1906182

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