Bahreyn'de Herzog protestosu

Arap medyasına göre Bahreyn halkı, işgal rejimi başkanı Yitzak Herzog'un Manama ziyaretini ülke genelinde protesto etti.

Yitzak Herzog resmi temaslar için bugün başkent Manama'ya geldi.

Herzog'un Bahreyn ziyareti ülkede devam eden protestoların gölgesinde gerçekleşti.

Herzog, Bahreyn temasları sonrası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya gelecek.

Siyonist Rejim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Bahreyn’in Tel Aviv'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime göreve başlamıştı.