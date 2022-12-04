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4 Ara 2022 13:13

Herzog'un Bahreyn ziyareti protestoların gölgesinde başladı

Herzog'un Bahreyn ziyareti protestoların gölgesinde başladı

İşgal rejimi başkanı Yitzak Herzog resmi temaslar için bugün Bahreyn'in başkenti Manama'ya gitti.

İşgal rejimi başkanı Yitzak Herzog resmi temaslar için bugün Bahreyn'in başkenti Manama'ya gitti.

Yitzak Herzog'un Bahreyn ziyareti bu ülkede devam eden protestoların gölgesinde ve sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Herzog Bahreyn ziyareti ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya gelecek.

Siyonist Rejim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Bahreyn’in Tel Aviv'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime göreve başlamıştı.

News Code 1906238

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