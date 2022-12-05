Siyonist Rejim başkanı Yitzak Herzog BAE'de

İşgal rejimi başkanı Yitzak Herzog temasları ardından bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti.

Yitzak Herzog Abu Dabi havalimanında BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı.

Herzog bu ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile görüşecek.

Yitzak Herzog 30 Ocak 2022'e de BAE'yi ziyaret etmişti.



Herzog ayrıca dün resmi temaslar için üst düzey ekonomi bir heyetin eşliğindeBahreyn'in başkenti Manama'ya gitmişti.

Siyonist Rejim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Bahreyn’in Tel Aviv'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime göreve başlamıştı.