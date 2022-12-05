Hamas'tan Herzog'un Bahreyn ziyaretine tepki

Herzog'un Bahreyn ziyaretine tepki gösteren İslami Direniş Hareketi Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Besim Naim, Bahreyn Kralı'nın Herzog'u karşılamasını "aşağılayıcı" olarak değerlendirdi.

Naim, "Bahreyn, geçtiğimiz yıllarda Filistin meselesine verdiği destekle ün kazanmıştı. Fakat bu karşılama töreni, Filistin halkının kanı dökülürken Filistinli gençlerin sahada Siyonist askerler tarafından vurulduğu dönemde gerçekleşti." dedi.

Öte yandan Filistin İslami Hareketi sözcüsü Tarık Selmi, Bahreyn halkının Herzog'un Manama ziyaretini protesto etmesini takdir ederek, Arap ve Müslüman halklarını Tel Aviv'le normalleşme sürecine karşı çıkmaya çağırdı.

Bahreyn'de Herzog protestosu

Yitzak Herzog resmi temaslar için dün başkent Manama'ya geldi. Bahreyn halkı, Herzog'un Manama ziyaretini ülke genelinde protesto etti.

Herzog'un Bahreyn ziyareti ülkede devam eden protestoların gölgesinde gerçekleşti.

Herzog, Bahreyn temasları sonrası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya gelecek.

Siyonist Rejim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Bahreyn’in Tel Aviv'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime göreve başlamıştı.