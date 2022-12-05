  1. Ekonomi
5 Ara 2022 13:45

İran ile Tacikistan arasındaki ticaret hacmi 3 kat arttı

İran ile Tacikistan arasındaki ticaret hacmi 3 kat arttı

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, Tahran ve Duşanbe arasındaki ticaret hacmının büyük oranda arttığını açıkladı.

İran-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu 15. Dönem Toplantısı açılış töreninde konuşan İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, iki ülke arasındaki ticaret hacmının üç kat arttığını belirtti.

Mehrabiyan, "Bu yıl İran-Tacikistan ticaret hacminin büyük oranda arttığına tanık oluyoruz, bunun devam etmesi için iki ülke arasındaki ekonomik heyetlerin daha aktif olması gerekiyor" dedi.

Enerji Bakanı Mehrabiyan ayrıca "Bu toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir yol haritası oluşturacak belgeler imzalanacaktır" ifadesini kullandı.

News Code 1906259

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