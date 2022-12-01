İran Enerji Bakanı ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı görüştü

Üst düzey Türkmen yetkililerle görüşmek üzere Aşkabat’a giden İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi.

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian bu görüşmede, Türkmenistan dahil komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini İran'ın stratejilerinden biri olduğunu belirterek, "İki ülke cumhurbaşkanları arasında geçtiğimiz yıl gerçekleşen görüşme İran-Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir etkisi olmuştur" dedi.

Mehrabiyan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yüzde 62 oranında büyüdüğünü söyledi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da, Aşkabat ile Tahran arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin Türkmenistan yetkilileri için önemli olduğunu belirtti.

İran ve Türkmenistan'ın su ve enerji alanında olumlu ilişkilere sahip oluğunu belirten Meredov, bu alanlara ilişkilerin geliştirilmesinin olumlu oluğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyümesini önemli bulan Meredov, bu ilişkilerin hacminin 5 milyar dolara kadar artabileceğini söyledi.