  1. Ekonomi
8 Ara 2022 16:27

Rusya'nın Çin'e doğalgaz sevkiyatında rekor

Rusya'nın Çin'e doğalgaz sevkiyatında rekor

Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında günlük rekor kırıldığını bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Çin'e sözleşme yükümlülüklerinden yüzde 16,1 daha fazla doğalgaz sevk edildiği kaydedildi. Böylece Sibirya'nın Gücü üzerinden sevkiyatta günlük rekorun kırıldığına işaret edilen açıklamada, sevkiyatın Gazprom ile Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli doğalgaz sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sevkiyata ilişkin hacim bilgisi paylaşılmadı. Avrupa'daki çok sayıda ülke, Rus gazı alımını tümüyle durdururken, bazı ülkeler de alım miktarlarını azaltmıştı. Gazprom'un doğalgaz ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5, üretimi ise yüzde 19,4 gerilemişti.

Kaynak: Halk TV

News Code 1906331

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