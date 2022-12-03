  1. Ekonomi
3 Ara 2022 16:17

İran'ın Tiflis Büyükelçisi, Gürcistan Ekonomi Bakanı ile görüştü

İran'ın Tiflis Büyükelçisi, Gürcistan Ekonomi Bakanı ile görüştü

İran'ın Tiflis Büyükelçisi Mahmut Edib, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili ile görüştü.

İran'ın Tiflis Büyükelçisi Mahmut Edib, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya geldi.

İranlı büyükelçi, dünyanın mevcut enerji ihtiyacına ve Gürcistan'ın Avrupa ile iletişim koridorlarının bağlantı noktası konumuna değinerek, bu avantajı ulaşım ve transit ve enerji aktarımı projelerinin uygulanması için kullanmanın önemini vurguladı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili de komşu ülkelerle yapılan enerji aktarımı anlaşmalarına değinerek, "İran, güney-kuzey ve doğu-batı koridorlarında yer alması nedeniyle enerji ve emtia rotalarını çeşitlendirme konusunda yüksek bir kapasiteye sahiptir" dedi.

News Code 1906223

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