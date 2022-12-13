  1. Dünya
  2. Avrupa
13 Ara 2022 09:35

Putin, Paşinyan ile Güney Kafkasya'yı görüştü

Putin, Paşinyan ile Güney Kafkasya'yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınır güvenliği ile Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlantılarının sağlanması konularını görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ve Paşinyan'ın telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Bişkek'te 9 Aralık'ta gerçekleştirilen Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısı çerçevesinde iki liderin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki üçlü bildirilerin hayata geçirilmesi hususunda yaptığı görüşmenin hatırlatıldığı açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması, Güney Kafkasya'da ticari, ekonomik, ulaşım ve lojistik bağlantıların yeniden sağlanmasına yönelik projelere özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1906416

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler