Putin, Paşinyan ile Güney Kafkasya'yı görüştü

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ve Paşinyan'ın telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Bişkek'te 9 Aralık'ta gerçekleştirilen Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısı çerçevesinde iki liderin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki üçlü bildirilerin hayata geçirilmesi hususunda yaptığı görüşmenin hatırlatıldığı açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması, Güney Kafkasya'da ticari, ekonomik, ulaşım ve lojistik bağlantıların yeniden sağlanmasına yönelik projelere özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Avaz