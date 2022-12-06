Paşinyan ile Aliyev bir araya gelebilir

Ermenistan iktidardaki 'Sivil Sözleşme' Partisi milletvekili, parlamentonun dış ilişkiler daimi komitesinin başkanı Eduard Ağacanyan gazetecilere verdiği demeçte, "Erivan, Azerbaycan'ın Ermeni tarafının tekliflerine yanıt niteliğindeki barış antlaşması taslağı önerilerini aldı. Bu nedenle üçüncü tur teklifler değerlendiriliyor." dedi.

Ermenistan medyasına göre Ağacanyan, "Ermenistan tarafı, aslında Ermeni tarafının tekliflerine bir cevap olan Azerbaycan'ın tekliflerini aldı. Yani bu tekliflerin üçüncü aşamasının görüşüldüğünü söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ermeni milletvekili, konu ile ilgil detaylar sunmadı.

Yıl sonuna kadar devlet başkanları veya dışişleri bakanları düzeyinde olası bir toplantı konusuna gelince, Ağacanyan "Evet, bence dışlanmaz." sözlerine ekledi.