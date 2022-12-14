  1. Azerbaycan
14 Ara 2022 10:34

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkmenistan'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkmenistan'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Avaza kentine gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza kentine gitti.

Aliyev zirve kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya gelecek.

Erdoğan da bir yıllık aranın ardından dün akşam Türkmenistan'a gitti. Erdoğan, iki gün sürecek ziyareti kapsamında Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

News Code 1906446

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