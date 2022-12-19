İran nükleer silahlardan arınmış bir bölge istiyor

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 3. Tahran Diyalog Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Biz nükleer silahlardan arınmış bir bölge istiyoruz ve bu nedenle Siyonist rejimin nükleer silahlarının imha edilmesi ve güvenlik önlemlerine katılmaları gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakere sürecine atıfta bulunan Harrazi, "İran nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmeye hazır ve şimdiye kadar müzakerelerde yer alan birçok sorun çözülmüştür ve geriye yalnızca koruma önlemleri sorunu kalmıştır. UAEA uzmanlarının İran ziyareti sırasında bu meselelerin çözülmesini ve nükleer anlaşmanın bir sonuca varmasını umut ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

İran'ın diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladığını belirten Harrazi, "Bölge ötesi ülkeler, ekonomik yatırım bahanesiyle bölgeye siyasi ve askeri müdahalede bulunmamalıdır. Bölgemizin diyaloğa ihtiyacı var. Bölge ülkeleri sorunlarını diyalog yoluyla çözmelidir" ifadesini kullandı.

