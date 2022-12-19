3. Tahran Diyalog Forumu bugün başlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 3. Tahran Diyalog Forumu bugün (Pazartesi) başlıyor.

"İran'ın komşu politikası ve dostluk ve güven oluşturmaya yönelik bir yaklaşım" başlığı ile düzenlenecek olan etkinliğin açılış konuşmasını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yapacak.

Bu forumda 36 ülkeden siyasi yetkililer, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin yöneticileri ve araştırmacılardan oluşan yaklaşık 70 kişi katılcak.

Toplantıda Batı Asya'daki son gelişmeler ve Fars Körfezi'ndeki güvenlik meselesi, enerji güvenliği, Ukrayna krizi ve bunun bölgesel ve küresel sonuçları ve Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulması gibi konularda fikir alışverişinde bulunulacak.