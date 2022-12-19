İran komşuluk kavramını dış politikasının ekseni yapmıştır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 3. Tahran Diyalog Forumu'nda konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran'ın komşuluk kavramını dış politikasının ekseni yaptığını ifade etti.

Emir Abdullahiyan, dış politikada var gücüyle güven yaratmaya ve dostluk temellerini güçlendirmeye odaklandıklarını söyledi.

İran'ın bölgede güvenliğin sağlanmasının önemine ve bölge ülkelerinin güvenliğin sağlanmasındaki rolüne ilişkin görüşlerini değerlendiren Emir Abdullahiyan, "Bu çerçevede İran ve Fars Körfezi ülkeleri ve diğer komşu ülkeler arasında ortak dışişleri ve savunma bakanları toplantısı yapmaya hazırız." dedi.

Konuşmasının diğer bölümünde Ukrayna krizine değinen Emir Abdullahiyan, İran'ın savaşa karşı olduğunu ve bu krizin diyalog ile çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, İran'dan Ukrayna krizinde Rusya'ya silah gönderdiğine dair iddiaları reddederek, "Bu iddiaların ortaya atılmasındaki amaç, Batı'nın bu krizde savaşı ve şiddeti körüklemesini örtbas etmektir." ifadesini kullandı.

Bakan Emir Abdullahiyan yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzekerelerle ilgili "Avrupa Birliği dış politikası Yüksek Temsilcisi ile devamlı olarak iletişimdeyiz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkan Yardımcısı dün Atom Enerjisi Kurumu'ndaki meslektaşlarımla yapıcı ve ileriye dönük görüşmelerde bulundu." açıklamasını yaptı.

Çin ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin ortak açıklamasını da eleştiren Emir Abdullahiyan, Çin'e diplomatik kanallardan resmi bir şekilde memnuniyetsizliğimizi belirttik.