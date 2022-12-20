İran'dan Afganistan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, olayda hayatını kaybedenler için Afganistan halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.