  1. Siyaset
20 Ara 2022 09:05

İran'dan Afganistan'a taziye mesajı

İran'dan Afganistan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Salang Tüneli'ndeki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, olayda hayatını kaybedenler için Afganistan halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

News Code 1906554

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler