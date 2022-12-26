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26 Ara 2022 09:14

Cumhurbaşkanı Reisi, Hz. İsa'nın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Reisi, Hz. İsa'nın doğum gününü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’ya gönderdiği bir mektupta Hazreti İsa'nın doğum günü tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dünya Katolikleri Dini Lideri Papa Francis’e yönelik bir mesajda dostluk ve kardeşlik peygamberi Hz. İsa'nın doğum günü ve 2023 yılını Papa ve dünyadaki tüm Hıristiyanları tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim'deki Meryem Suresi'nde Hz. İsa Mesih'in yüce şahsiyetine ve gerçek özgürlük, kurtarıcı müjdesi ve insanlığın kurtuluşu hakkındaki sözlerine işaret eden Cumhurbaşkanı Reisi, yeni yılda başta Hz. İsa olmak üzere ilahi peygamberlerin öğretileri ve ilahi değerleri sayesinde milletler arasında gönül birliği oluşmasını ve adalet ile mutluluk dolu bir dünya kurulmasını temenni etti.

News Code 1906646

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