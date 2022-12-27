Düşmanların İran'a yönelik azami baskı politikası yenilgiye uğradı

Tahran'da isimsiz şehitler için düzenlenen cenaze törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi yaptığı konuşmada düşmanların İran'a yönelik azami baskı politikasının yenilgiye uğradığını belirtti.

Reisi, "Düşman, İran'ın ilerlemesini engellemek için tüm gücünü kullandı ama bugün tüm azami baskılarının boşa çıktığını kendileri de kabul etti" dedi.

Filistin meselesine de değinen Reisi "Daha önce Filistin Kurtuluş Örgütleri masalarında Filistin halkı adına kararlar alıyorlardı ama şimdi Filistinli mücahitler kendi kararlarını kendileri alıyor" ifadesini kullandı.