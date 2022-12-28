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28 Ara 2022 09:03

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Umman'da

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Umman'da

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Umman'a gitti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Umman'a gitti.

Maskat Havalimanı'nda basın mensuparına konuşan Emir Abdullahiyan, "Tahran ve Maskat her zaman ikili ilşkiler, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde istişarelerde bulunmaktadır. Umman ayrıca İran konulu bölgesel diyaloğun merkezi olmuştur" açıklamasını yaptı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin özel mektubunu Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said'e sunacağını da sözlerine ekledi.

News Code 1906679

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