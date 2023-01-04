Kalın'dan "Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti" açıklaması

NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinin yakın bir tarihe ertelendiğini belirten Kalın, tarihin henüz belli olmadığını, gelecek haftalar içerisinde bu ziyaretin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 2022'de Tahran'a resmi ziyarette bulunmuştu.

Resmi ziyaret kapsamında, İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin başkanlıklarında yapılmıştı.

Tahran temaslarında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.