Türkiye ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'nin Türkiye ile yedi günlük ortak askeri tatbikata ev sahipliği yaptığını şu ifadelerle aktardı:

"Dost ve kardeş ülkelerin kahramanları 'Ay Yıldız' için bir arada! Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı sualtı taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Donanmasına bağlı İkbal Timlerinin katılımıyla 'Ay Yıldız-2022 Tatbikatı' gerçekleştirildi."

19-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikatta, iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılması ve askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

Türkiye'nin Pakistan ile ilişkileri, Pakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılından bu yana yakın dostluk temelinde gelişmiş ve Ankara'nın Pakistan'ın askeri altyapısının güçlendirilmesine destek sözü vermesiyle iki ülke savunma alanında çok daha yakınlaşmıştır.

Kaynak: Yeni Şafak