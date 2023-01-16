  1. Kültür
16 Oca 2023 10:32

İran yapımı film uluslararası iki festivale katılacak

İran yapımı film uluslararası iki festivale katılacak

İran yapımı "Kan- Pamenar" adlı film, Filipinler ve Güney Afrika'da düzenlenecek olan uluslararası iki festivale katılacak.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Eşkan Dervişi üstlenen "Kan- Pamenar" adlı film, Filipinler'deki 8. Pambojan Uluslararası Festivali'ne katılacak.

Bu film ayrıca Güney Afrika'daki 7. Johannesburg Uluslararası Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Filipinler'deki Pambojan Festivali 4 - 11 Mart 2023, Güney Afrika'daki Johannesburg Festivali ise 15 - 16 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında düzenlenecek.

Bu film Tahran'ın yoksul mahallelerinde çalışan çocukların hayatını ve Afganistan'daki mazlum kız çocuklarına destek olma hikayesini anlatıyor.

News Code 1907067

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