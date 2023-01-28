  1. Kültür
28 Oca 2023 18:20

İran yapımı "La Minör" filmi Belçika'da gösterilecek

İran yapımı "La Minör" filmi Belçika'da gösterilecek

İran yapımı "La Minör" adlı film, Belçika'da düzenlenecek olan Uluslararası Mons Film Festivali'nde gösterilecek.

İranlı ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui'nin yönettiği "La Minör" adlı film, Belçika'da düzenlenecek olan Uluslararası Mons Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu sene 10'uncusu düzenlenecek olan festival 1-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin bu döneminde ayrıca Mehrcui'nin "Tehran: Tanışma günleri" adlı filmi de gösterilecek.

Yapımcılığını Rıza Dormişiyan üstlenen "La Minör" müziğe çok ilgi duyan ama babası müziğe karşı olan ve onu sürekli kısıtlayan bir kızın hikayesini anlatıyor.

News Code 1907345

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