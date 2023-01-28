İran yapımı "La Minör" filmi Belçika'da gösterilecek

İranlı ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui'nin yönettiği "La Minör" adlı film, Belçika'da düzenlenecek olan Uluslararası Mons Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu sene 10'uncusu düzenlenecek olan festival 1-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin bu döneminde ayrıca Mehrcui'nin "Tehran: Tanışma günleri" adlı filmi de gösterilecek.

Yapımcılığını Rıza Dormişiyan üstlenen "La Minör" müziğe çok ilgi duyan ama babası müziğe karşı olan ve onu sürekli kısıtlayan bir kızın hikayesini anlatıyor.