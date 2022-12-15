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15 Ara 2022 13:21

Tarihi dizi “Selman-ı Farisi”nin çekimleri Ermenistan'da sürüyor

Tarihi dizi “Selman-ı Farisi”nin çekimleri Ermenistan'da sürüyor

İranlı sinemacı Davud Mirbagheri’nin yönettiği "Selman-ı Farisi" dizisinin çekimleri Ermenistan'da devam ediyor.

Davud Mirbagheri'nin yazıp yönettiği, yapımcılığını Hossein Taheri'nin üstlendiği "Selman-ı Farisi" dizisinin Bizans sezonunun son bölümleri Ermenistan'daki tarihi mekanlarda çekiliyor.

60 bölümden oluşan tarihi dizi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) ünlü sahabelerinden ve Hz. Ali'nin (a.s) yakın yarenlerinden olan İran asıllı Selman-ı Farisi'nin hikayesini anlatıyor.

Yönetmen ve senarist Davud Mirbagheri daha önce Kurtlar (1986-1987), Rana (1988-1990), İmam Ali (a.s) (1991-1996), Kayıp Masumiyet (2002) ve Muhtarname (2004-2009) gibi birçok diziye imza atmıştır.

Hazreti Selman-ı Farisi kimdir?

Seçkin ve meşhur sahabilerden biri. İran asıllı olup, İsfahan'ın Cey kasabasında doğmuştur. Bir rivayete göre de doğum yeri Ramehürmüz'dur. Doğum tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Selman’ın Müslüman olmadan önceki ismi, Mabah b. Buzahşan'dır. Müslüman olduktan sonra Selman ismini almıştır. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Ona nesebi sorulduğu zaman; "Ben; Selman b. İslam'ım" demiştir.

Selman-ı Farisi, hicretin 36. yılında vefat etmiştir. Bazı rivayetlerde Hz. Osman’ın hilafeti döneminde ve bazı rivayetlerde Osman’ın hilafetinden birkaç ay sonra olduğu belirtilmiştir.

News Code 1906468

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