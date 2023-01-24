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24 Oca 2023 18:40

İran yapımı animasyona Arjantin'den ödül

İran yapımı animasyona Arjantin'den ödül

İran yapımı "Ev" adlı animasyon Arjantin'de düzenlenen Uluslararası FICA Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülüne layık görüldü.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Hamed Azizi üstlenen "Ev" adlı  animasyon Arjantin'de düzenlenen Uluslararası FICA Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazandı.

Çevrenin korunması konusuna odaklanan 1 dakikalık animasyon drama ve bilim kurgu türünde yapılmıştır.

"Ev" animasyonunun özeti şöyle:
"İster uzak olsun ister yakın olsun herkes özüne dönmek ister ve kalbi evinde huzur bulur. Evimizi koruyalım"

Bu animasyon daha önce ABD'deki McMinnville Kısa Film Festivali, İtalya'daki Porto Cesareo Film Festivali ve Venezuela'daki CIUDAD Guayana festivalinden ödül kazanmıştı.

News Code 1907272

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