İran yapımı animasyona Arjantin'den ödül

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Hamed Azizi üstlenen "Ev" adlı animasyon Arjantin'de düzenlenen Uluslararası FICA Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazandı.

Çevrenin korunması konusuna odaklanan 1 dakikalık animasyon drama ve bilim kurgu türünde yapılmıştır.

"Ev" animasyonunun özeti şöyle:

"İster uzak olsun ister yakın olsun herkes özüne dönmek ister ve kalbi evinde huzur bulur. Evimizi koruyalım"

Bu animasyon daha önce ABD'deki McMinnville Kısa Film Festivali, İtalya'daki Porto Cesareo Film Festivali ve Venezuela'daki CIUDAD Guayana festivalinden ödül kazanmıştı.