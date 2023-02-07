Emir Abdullahiyan: Türk halkının yanındayız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türk mekidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün akşam telefonda görüştü.

Bakan Emir Abdullahiyan bu görüşmede” Türkiye’deki deprem bizi de derinden üzdü. Bu depremde hayatı kaybedenlerin yakınlarına, Türkiye halkı ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Bu zor durumda Türkiye halkı ve hükümetinin yanındayız” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda İran Kızılay Teşkilatı tam işbirliği yapmaya ve gerekli yardımı sağlamaya hazırdır. İran Kızılayı'na bağlı sağlık ve yardım ekibi, yaralılara yardımcı olmak üzere bu gece Türkiye'ye gelecek" ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaşayan İranlı vatandaşlarının durumundan endişe duyduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki işbirliğinden dolayı da teşekkür etti.

Emir Abdullahiyan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diledi.

Çavuşoğlu ise İran'ın verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



