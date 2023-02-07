BM, Türkiye ve Suriye için yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, Türkiye'de 10 ili ve Suriye'nin kuzeyini vuran Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası acil müdahale için harekete geçti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2023 yılı planını açıkladığı genel kurul toplantısının başında, ülkeleri Türkiye ve Suriye'ye "cömert bir şekilde" yardım yapmaya çağırdı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Guterres, "Birleşmiş Milletler acil müdahaleyi desteklemek üzere harekete geçti. Bu felaketten etkilenen herkese yardım etmek üzere dayanışma içinde birlikte çalışalım." dedi.

Kaynak: Euronews Türkiye